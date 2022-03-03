Зеленський – Путіну: “Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?”

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції іноземним ЗМІ закликав главу Кремля забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.
Фрагмент пресконференції опублікував телеканал “Настоящее время”.
“Іди геть з нашої землі. Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як із Макроном, Шольцом — я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?” – заявив глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі.
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