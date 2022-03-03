Зеленський дав велику пресконференцію для західних ЗМІ. ГОЛОВНІ ЦИТАТИ

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський дав годинну пресконференцію для західних ЗМІ.

Із журналістами глава держави поспілкувався ввечері у четвер, 3 березня.

“Новинарня” подає одні з ключових цитат з брифінгу президента:

“Забудьте про будь-які майя, апокаліпсис, кінець світу тощо. Кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, то це і є кінець світу, цього світу, і кінець світу для таких людей (як Путін – Н.).

“Якби я не був президентом, я б сьогодні був у територіальній обороні. Я давав би харчі, стріляв би, допомагав би, я б робив те, що мені казали. Але якби мені сказали: “Ти повинен скласти зброю”, я б цього не зробив”.

“Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Дайте мені літаки. Якщо нас не стане, не дай Боже, далі будуть Латвія, Литва, Естонія. Далі буде Грузія, Молдова, Польща. Так вони будуть йти до Берлінської стіни. Більшість згаданих країн є членами НАТО , а це означає, що якщо Росія вторгнеться в одну, то вона буде воювати з усім Альянсом. Я хочу подякувати тим країнам, які нас підтримують, передають зброю. Але це сталося запізно. Це термін, коли ми говорили і просили, цей термін коштує тисячі життів українців”.

“Як і будь-яка жива людина, ми всі хочемо жити. Я вважаю, що якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє або життя своїх дітей, я вважаю, що це нездорова людина. І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там відбувається, в іншій державі, і ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя або можуть загинути, – і ти цього не боїшся, у тебе немає з цього приводу емоцій, я вважаю, що це ненормально… Що стосується мого життя: я президент країни, і я просто не маю права на це. І навіть якщо це є у мене в душі, у середині, у тих чи інших моментах. Я відчуваю біль так само, як і кожен із вас. Я боюся уявити собі, що я не маю держави: тебе запитую, звідки ти, а ти відповідаєш: такої країни немає. Я боюся цього”.

“З багатьма лідерами держав ми стали як близькі приятелі. Ми зідзвонюємося кілька разів на день, розмовляємо просто мобільними телефонами. Мені дуже подобається, що я можу по Вотсап говорити з всякими лідерами без ось цієї хрєні бюрократичної – коли треба щось замовляти, чекати, а люди мруть”.

“Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію: біля Стіни плачу стоять євреї-хасиди. І вони усі загорнуті в жовто-блакитні прапори. Просто велика шана цим людям, вони молились. І я був такий вдячний, що вони молились. Я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. Скажу вам відверто, може, це прозвучить образливо, але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані стосунки. Але все перевіряється ось такими гострими моментами в житті, коли потрібна сильна допомога. Я говорив з ним, але я не відчуваю, що воно (керівництво Ізраїлю) загорнуте у наш прапор”.

“Ви знаєте, що вони (військовослужбовці РФ) з собою крематорії привезли? Просто з собою привезли крематорії . Тобто вони (керівництво Росії) не збираються показувати сім‘ям, матерям, що їхні діти тут загинули, що їх вбили, що вони прийшли в Україну вбивати нас, а ми боронимо себе, свою свободу, домівки, тому вони вмирають… Ці хлопці несуть ці крематорії. Вони розуміють, що несуть щось для себе. Це жах просто. Я не розумію. Це акти геноциду і нацизму”.

“Питання не лише у президенті Байдені, питання в нерішучості всього світу… Дуже не хотілося б, щоб якісь рішення щодо дипломатії, Європи, НАТО, України та нашої незалежності, ядерної зброї, про яку ми почули, чи ймовірності ядерного удару – не хотілося б, щоб це залежало тільки від цієї команди, яка народила, живе та помре у військовій формі. Тому що є рішення, які ухвалюють дипломати. Військові повинні захищати й не повинні наступати, тому весь світ спізнився з Україною. І нехай вони пробачать мені. І їм про це сказав – їхній народ, не мій. Ви бачите, що на всіх площах світу відбувається. Люди виходять і підтримують. Весь світ повинен знати, що він запізнився із цією політикою”.

Дивитися пресконференцію:

Читайте також:

Зеленський – Путіну: “Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?”