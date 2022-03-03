Євросоюз розглядає відключення банків Білорусі від SWIFT, – Reuters

Європейський Союз розглядає можливість відключення банків у Білорусі від фінансової системи SWIFT.

Про це вдень у четвер, 3 березня, інформує агентство Reuters із посиланням на представника ЄС.

“Стосовно SWIFT – ми також розглядаємо зараз підготовку еквівалентів для білоруського фінансового сектору, втім, знаючи, що SWIFT не є настільки стратегічно важливим в економіці Білорусі, як для російської сторони”, – сказав чиновник.

Читайте також:

Військові Білорусі відмовляються наступати на Україну

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 8 – 03.03.2022 ОНОВЛЮЄТЬСЯ