Євросоюз розглядає відключення банків Білорусі від SWIFT, – Reuters

Європейський Союз розглядає можливість відключення банків у Білорусі від фінансової системи SWIFT.
Про це вдень у четвер, 3 березня, інформує агентство Reuters із посиланням на представника ЄС.
“Стосовно SWIFT – ми також розглядаємо зараз підготовку еквівалентів для білоруського фінансового сектору, втім, знаючи, що SWIFT не є настільки стратегічно важливим в економіці Білорусі, як для російської сторони”, – сказав чиновник.
Читайте також:
Військові Білорусі відмовляються наступати на Україну
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 8 – 03.03.2022 ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!