“Ви надихаєте світ”: Блінкен звернувся до українського народу. Але небо не закриють

Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022
Раніше цього дня прессекретар Білого дому Джен Псакі вкотре наголосила, що США не збираються вводити над Україною безпольотну зону, бо це означатиме пряму конфронтацію з Росією.
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