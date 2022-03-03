ВР заборонила поширення ворожої пропаганди і посилила відповідальність за колабораціонізм і мародерство – аж до довічного

Верховна Рада заборонила поширення російської пропаганди та посилила відповідальність за колабораціонізм і за мародерство.

Відповідні рішення парламент ухвалив 3 березня 2022 року, на восьмий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Поіменне голосування на сайті ВР не відкривається. Про ухвалені закони детальніше написав народний депутат Володимир В’ятрович (“Європейська солідарність”):

“В Україні нарешті недвозначно заборонено російську пропаганду, а за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність.

Парламент сьогодні 285 голосами ухвалив законопроєкт 5101, який забороняє поширювати пропаганду держави-агресора. Партії, громадські чи релігійні об’єднання, медіа, в діях яких суд встановить поширення російської пропаганди, підлягають ліквідації.

Цей проєкт близько 40 депутатів на чолі з Петром Порошенком внесли ще рік тому. Але лише зараз, в умовах повномасштабної російської агресії, його необхідність стала очевидною для всього парламенту.

Цей закон, як і всі інші, ми ухвалили сьогодні одразу в цілому. Це, зокрема, кримінальна відповідальність за навмисне поширення ворожої пропаганди, кримінальна відповідальність за колабораціонізм і посилення – аж до довічного ув’язнення – відповідальності за мародерство.

Воєнний час потребує швидких і жорстких дій. Сьогодні український парламент єдиний, як єдиний весь український народ”, – написав В’ятрович.

За встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність проголосувало 284 депутати, за посилення відповідальності для мародерів – 288.

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