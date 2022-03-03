Україну запросили на термінову зустріч НАТО. Проситимемо принципово нові комплекси ППО

Україна хоче отримати від держав НАТО принципово нові комплекси протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі телеканалу 1+1 у четвер, 3 березня.

Кулеба повідомив що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО, що відбудеться 4 березня та буде присвячена загрозам, пов’язаним з російською агресією проти України.

“Я візьму зустріч у ній по відеозв’язку”, – заявив міністр, якого цитує “Європейська правда”.

Це означає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, цього разу погодилася зняти блокаду.

Дмитро Кулеба наголосив, що проситиме союзників надати Україні новітні системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора. Постачання зенітних ракетних комплексів Stinger та “Стріла“, як відомо, цю проблему не вирішує, особливо що стосується протиракетної оборони.

“Треба говорити не лише про закриття неба, але і про системну і серйозну підтримку протиповітряної оборони України, тобто про надання серйозного важного протиповітряного озброєння. Одна справа, коли нам передають Стінгери та інші ПЗРК, але нам потрібна набагато серйозна протиповітряна оборона і ми над цим активно працюємо”, – заявив міністр.

Кулеба відмовився прогнозувати успішність цих переговорів, заявивши, що не хоче ані обнадіювати, ані розчаровувати до того як будуть досягнуті домовленості.

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