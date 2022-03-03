Українські військові біля Волновахи збили Су-34 окупантів

Підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі Волновахи Донецької області збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це вдень у четвер, 3 березня, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
“Пілоти цього літака здійснювали бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста”, – йдеться у повідомленні.
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