Українські війська вийшли на лінію держкордону в Сумській області, – Данілов

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Українські військові вийшли на лінію державного кордону в Сумській області. Це сталося вперше за сім днів війни проти Російської Федерації.

Про це у четвер, 3 березня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України”, – зазначив Данілов.

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