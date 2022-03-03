Українські війська вийшли на лінію держкордону в Сумській області, – Данілов

Українські військові вийшли на лінію державного кордону в Сумській області. Це сталося вперше за сім днів війни проти Російської Федерації.
Про це у четвер, 3 березня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України”, – зазначив Данілов.
Читайте також:
93-тя бригада на окремих ділянках відтіснила росіян до державного кордону
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!