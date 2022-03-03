СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / У Маріуполі окупанти хочуть створити гуманітарну катастрофу, – ОДА

У Маріуполі окупанти хочуть створити гуманітарну катастрофу, – ОДА

03/03/2022 08:49

Російські окупанти цілеспрямовано руйнують цивільну та критичну інфраструктуру у Маріуполі, щоби створити там гуманітарну катастрофу.

Про це повідомив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає “Українська правда” вранці в четвер, 3 березня.

“Складна ситуація у Маріуполі. Станом на 22 годину (2 березня, – “Н”) світло, водопостачання практично у всьому місті було припинено через пряме влучення снаряду. Так само було перебито і світло.

Ремонтні бригади після закінчення обстрілів починають працювати. Але це дуже складно, адже окупанти б’ють саме по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Хочуть зробити по принципу Волновахи, створити гуманітарну катастрофу (блокування підвозу продуктів, блокування можливості самостійно випікати хліб)”, – розповів він.

Кириленко додав, що 2 березня з Волновахи вдалось евакуювати близько 200 осіб, загалом – вже майже 700. Частину з них розмістили в закладах охорони здоров’я, там де була така можливість.

Очільник ВЦА запевнив, що евакуація буде продовжуватись і надалі.

Унікальних переглядів: 189
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Проросійського мера Кремінної на Луганщині Володимира Струка знайшли мертвим

Мера Кремінної на Луганщині Володимира Струка знайшли мертвим. Про це повідомив у ФБ радник глави МВС Антон Геращенко. “Знайдено вибитим голову кременецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse