Сімферополь: на тлі санкцій продукти дорожчають, один чоловік вийшов на антивоєнний пікет

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У тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові дорожчають продукти на тлі нового російського вторгнення в Україну та запровадження Заходом санкцій проти економіки Росії.

Як повідомляє в четвер, 3 березня, видання “Крим.Реалії”, за останні дні подорожчали молочні продукти, приблизно на 150 рублів зросли в ціні сири.

Крім того, кореспондент помітив антивоєнний одиночний пікет на центральній площі Сімферополя. Чоловік вийшов із плакатом “Ні війні”.

В обмінних пунктах Сімферополя станом на 2 березня один американський долар коштував 120 рублів, 1 євро – 130 рублів.

2 березня у відділеннях російських банків у Севастополі не продавали готівкові долари та євро.

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