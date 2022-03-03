Сімферополь: на тлі санкцій продукти дорожчають, один чоловік вийшов на антивоєнний пікет

У тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові дорожчають продукти на тлі нового російського вторгнення в Україну та запровадження Заходом санкцій проти економіки Росії.
Як повідомляє в четвер, 3 березня, видання “Крим.Реалії”, за останні дні подорожчали молочні продукти, приблизно на 150 рублів зросли в ціні сири.
Крім того, кореспондент помітив антивоєнний одиночний пікет на центральній площі Сімферополя. Чоловік вийшов із плакатом “Ні війні”.
В обмінних пунктах Сімферополя станом на 2 березня один американський долар коштував 120 рублів, 1 євро – 130 рублів.
2 березня у відділеннях російських банків у Севастополі не продавали готівкові долари та євро.
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