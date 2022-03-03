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Російська еліта тікає з країни під страхом ядерної війни, – розвідка

03/03/2022 16:08

За даними української розвідки, більшість представників російської еліти наразі займаються евакуацією своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

Про це свідчать дані розвідки, надані “Українській правді”.

“У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також уточняються місця переховування на випадок ядерної війни”, – переповідає видання.

“…З розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.
При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також висловлюється думка, що президент РФ наразі “з’їхав з глузду та його стан не адекватний”, – переказує розвідка.

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