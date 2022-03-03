За вісім днів російського вторгнення загинули 19 поліцейських, 60 – тяжкопоранені, – Нацполіція

Під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу за вісім днів загинули 19 поліцейських, ще 60 – отримали тяжкі поранення.
Про це вдень у четвер, 3 березня, інформує пресслужба Нацполіції у фейсбуці.
Також ще двоє правоохоронців зникли безвісти.
“Поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану – фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блок-постах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству”, -йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 8 – 03.03.2022 ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!