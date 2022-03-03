За вісім днів російського вторгнення загинули 19 поліцейських, 60 – тяжкопоранені, – Нацполіція

Під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу за вісім днів загинули 19 поліцейських, ще 60 – отримали тяжкі поранення.

Про це вдень у четвер, 3 березня, інформує пресслужба Нацполіції у фейсбуці.

Також ще двоє правоохоронців зникли безвісти.

“Поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану – фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блок-постах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству”, -йдеться в повідомленні.

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