Над Ірпенем збито ворожий винищувач Су-30

Біля міста Ірпінь Київської області Збройні сили України збили військових літак Су-30 російських окупантів.
Про це вранці в четвер, 3 березня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фейсбуці.
“Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!”, – написав він.
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