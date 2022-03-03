На Одесу прямують ворожі кораблі в супроводі ракетних катерів, – МОУ

На Одесу рухаються ворожі кораблі у супроводі ракетних катерів.
Про це вранці у четвер, 3 березня, інформує пресслужба Міністерства оборони України.
“В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса”, – йдеться в повідомленні.
Напередодні біля берегів Одеси був помічений корабель російських окупантів. Зазначалося, що він сторожовий, не десантний і не ракетний.
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