На Київщині розвідники захопили ворожу командно-штабну машину, екіпаж знищений

Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив ворожу командно-штабну машину, яку передав для використання Збройних сил України. Російський екіпаж знищений під час бою.

Про це вдень у четвер, 3 березня, інформує пресслужба ГУР МОУ.

“2 березня на північно-західному напрямку Києва підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т)”, – йдеться в повідомленні.

Ворожа машина здійснювала розвідку повітряних цілей з метою протидії роботі української авіації.

Під час бою екіпаж зазначеного модуля знищено.

Разом із машиною до українських розвідників потрапила документація підрозділу окупантів, особисті документи російських військових, карти та засоби зв’язку.

Зараз машину передано в розпорядження 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона вже перебуває на бойовому чергуванні.

Захоплені документи ретельно вивчають, опрацьовуються особисті дані російських військовослужбовців, участь яких у війні проти України відтепер офіційно задокументовано.

Перші висновки свідчать: в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна.

Згідно зі знайденими в машині рапортами командирів, у низці бойових машин підрозділу відсутні стаціонарні засоби зв’язку та необхідне обладнання.

Особисті документи росіян стануть частиною доказової бази у міжнародних судах. Жоден окупант не уникне покарання.

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