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На Київщині розвідники захопили ворожу командно-штабну машину, екіпаж знищений

03/03/2022 14:58

Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив ворожу командно-штабну машину, яку передав для використання Збройних сил України. Російський екіпаж знищений під час бою.

Про це вдень у четвер, 3 березня, інформує пресслужба ГУР МОУ.

“2 березня на північно-західному напрямку Києва підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т)”, – йдеться в повідомленні.

Ворожа машина здійснювала розвідку повітряних цілей з метою протидії роботі української авіації.

Під час бою екіпаж зазначеного модуля знищено.

Разом із машиною до українських розвідників потрапила документація підрозділу окупантів, особисті документи російських військових, карти та засоби зв’язку.

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Зараз машину передано в розпорядження 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона вже перебуває на бойовому чергуванні.

Захоплені документи ретельно вивчають, опрацьовуються особисті дані російських військовослужбовців, участь яких у війні проти України відтепер офіційно задокументовано.

Перші висновки свідчать: в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна.

Згідно зі знайденими в машині рапортами командирів, у низці бойових машин підрозділу відсутні стаціонарні засоби зв’язку та необхідне обладнання.

Особисті документи росіян стануть частиною доказової бази у міжнародних судах. Жоден окупант не уникне покарання.

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