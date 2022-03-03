Британський офтальмологічний центр працює безкоштовно для поранених і найбільш потребуючих

ОГОЛОШЕННЯ

У воєнних умовах Британський офтальмологічний центр у Києві працює безкоштовно для всіх громадян України, які отримали поранення чи травми очей, а також мають гострі захворювання очей, що потребують невідкладної допомоги.

У режимі 24/7 працюють досвідчені хірурги-експерти Андрій Жук, Ксенія Грошева, Наталія Фостер (Велика Британія) на чолі групи спеціалістів.

Діяльність клініки погоджена з Міністерством охорони здоров’я та внесена в перелік підприємств, що надають екстрену медичну допомогу у воєнний час.

Розхідні матеріали надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner.

Ми дуже вдячні компаніям за підтримку та допомогу, також використовуємо свої власні розхідні матеріали! Приймаємо пацієнтів за попереднім записом в центрі інформації та реєстрації, також проводимо консультації он-лайн.

Інформація про Британський офтальмологічний центр розміщена на сайті медустанови https://eyes.ua/,

а також за телефонами:

+38(044) 2307070

+38(068) 2307070

+38(099)230 7070

“Ми виконуємо свій професійний обов’язок і будемо залишатись на робочому місці постійно!”

З повагою,

засновниця Британського офтальмологічного центру

Наталія Фостер

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