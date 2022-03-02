ЗСУ дають відсіч агресору: серед втрат ворога – начштабу 36 армії РФ і командир 11 одшбр РФ

Збройні сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування та зазнає втрат навіть серед вищого командування.

Про це пізно ввечері у вівторок, 1 березня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фейсбуці.

“Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ”, – зазначив він.

“У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника”, – наголосив генерал-лейтенант Залужний.

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