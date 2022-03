“Як у 1939-му”: понад 160 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

162 Laureates Supporting Ukraine

Peter Agre 2003 Chemistry James P. Allison 2018 Medicine Harvey J. Alter 2020 Medicine Hiroshi Amano 2014 Physics Werner Arber 1978 Medicine Frances H. Arnold 2018 Chemistry Richard Axel 2004 Medicine David Baltimore 1975 Medicine Barry Clark Barish 2017 Physics J. Georg Bednorz 1987 Physics Carlos Filipe Ximenes Belo 1996 Peace Paul Berg 1980 Chemistry Bruce A. Beutler 2011 Medicine Elizabeth H. Blackburn 2009 Medicine Michael S. Brown 1985 Medicine Linda B. Buck 2004 Medicine William C. Campbell 2015 Medicine Mario R. Capecchi 2007 Medicine Thomas R. Cech 1989 Chemistry Martin Chalfie 2008 Chemistry Emmanuelle Charpentier 2020 Chemistry Steven Chu 1997 Physics Aaron Ciechanover 2004 Chemistry J. M. Coetzee 2003 Literature Elias James Corey 1990 Chemistry Robert F. Curl Jr. 1996 Chemistry Angus S. Deaton 2015 Economics Johann Deisenhofer 1988 Chemistry Jennifer A. Doudna 2020 Chemistry Jacques Dubochet 2017 Chemistry Shirin Ebadi 2003 Peace Robert F. Engle III 2003 Economics Gerhard Ertl 2007 Chemistry Eugene F. Fama 2013 Economics Andrew Z. Fire 2006 Medicine Joachim Frank 2017 Chemistry Jerome I. Friedman 1990 Physics Leymah Roberta Gbowee 2011 Peace Andre Geim 2010 Physics Reinhard Genzel 2020 Physics Andrea Ghez 2020 Physics Sheldon Glashow 1979 Physics Joseph L. Goldstein 1985 Medicine Carol W. Greider 2009 Medicine David J. Gross 2004 Physics Jeffrey Connor Hall 2017 Medicine John L. Hall 2005 Physics Serge Haroche 2012 Physics Oliver Hart 2016 Economics Leland H. Hartwell 2001 Medicine Klaus Hasselmann 2021 Physics Harald zur Hausen 2008 Medicine Richard Henderson 2017 Chemistry Dudley R. Herschbach 1986 Chemistry Avram Hershko 2004 Chemistry Roald Hoffmann 1981 Chemistry Jules A. Hoffmann 2011 Medicine Bengt Holmstrom 2016 Economics Gerardus ‘t Hooft 1999 Physics H. Robert Horvitz 2002 Medicine Sir Michael Houghton 2020 Medicine Robert Huber 1988 Chemistry Tim Hunt 2001 Medicine Louis J. Ignarro 1998 Medicine Kazuo Ishiguro 2017 Literature Elfriede Jelinek 2004 Literature David Julius 2021 Medicine William G. Kaelin Jr. 2019 Medicine Takaaki Kajita 2015 Physics Eric R. Kandel 2000 Medicine Tawakkol Karman 2011 Peace Wolfgang Ketterle 2001 Physics Klaus von Klitzing 1985 Physics Brian K. Kobilka 2012 Chemistry Roger D. Kornberg 2006 Chemistry J. Michael Kosterlitz 2016 Physics Finn E. Kydland 2004 Economics The 14th Dalai Lama 1989 Peace Yuan T. Lee 1986 Chemistry Robert J. Lefkowitz 2012 Chemistry Anthony J. Leggett 2003 Physics Jean-Marie Lehn 1987 Chemistry Michael Levitt 2013 Chemistry Tomas Lindahl 2015 Chemistry Benjamin List 2021 Chemistry Roderick MacKinnon 2003 Chemistry David W.C. MacMillan 2021 Chemistry Barry J. Marshall 2005 Medicine Eric S. Maskin 2007 Economics John C. Mather 2006 Physics Michel Mayor 2019 Physics Arthur B. McDonald 2015 Physics Daniel L. McFadden 2000 Economics Craig C. Mello 2006 Medicine Robert C. Merton 1997 Economics Paul R. Milgrom 2020 Economics Paul L. Modrich 2015 Chemistry William E. Moerner 2014 Chemistry Edvard Moser 2014 Medicine May-Britt Moser 2014 Medicine Gerard Mourou 2018 Physics Herta Muller 2009 Literature Ferid Murad 1998 Medicine Roger B. Myerson 2007 Economics Erwin Neher 1991 Medicine Ryoji Noyori 2001 Chemistry Sir Paul Nurse 2001 Medicine Christiane Nusslein-Volhard 1995 Medicine John O’Keefe 2014 Medicine Yoshinori Ohsumi 2016 Medicine Orhan Pamuk 2006 Literature Ardem Patapoutian 2021 Medicine James Peebles 2019 Physics Edmund S. Phelps 2006 Economics William D. Phillips 1997 Physics H. David Politzer 2004 Physics Stanley B. Prusiner 1997 Medicine Venkatraman Ramakrishnan 2009 Chemistry Sir Peter J. Ratcliffe 2019 Medicine Maria Ressa 2021 Peace Charles M. Rice 2020 Medicine Adam G. Riess 2011 Physics Sir Richard J. Roberts 1993 Medicine Michael Rosbash 2017 Medicine Alvin E. Roth 2012 Economics James E. Rothman 2013 Medicine Bert Sakmann 1991 Medicine Oscar Arias Sanchez 1987 Peace Juan Manuel Santos 2016 Peace Kailash Satyarthi 2014 Peace Jean-Pierre Sauvage 2016 Chemistry Randy W. Schekman 2013 Medicine Brian P. Schmidt 2011 Physics Gregg L. Semenza 2019 Medicine Phillip A. Sharp 1993 Medicine K. Barry Sharpless 2001 Chemistry Dan Shechtman 2011 Chemistry Robert J. Shiller 2013 Economics Hideki Shirakawa 2000 Chemistry Hamilton O. Smith 1978 Medicine Wole Soyinka 1986 Literature Sir James Fraser Stoddart 2016 Chemistry Horst L. Stormer 1998 Physics Donna Strickland 2018 Physics Jack W. Szostak 2009 Medicine Joseph H. Taylor Jr. 1993 Physics Kip Stephen Thorne 2017 Physics Susumu Tonegawa 1987 Medicine Daniel C. Tsui 1998 Physics Harold E. Varmus 1989 Medicine Sir John E. Walker 1997 Chemistry Arieh Warshel 2013 Chemistry Rainer Weiss 2017 Physics M. Stanley Whittingham 2019 Chemistry Eric F. Wieschaus 1995 Medicine Torsten N. Wiesel 1981 Medicine Frank Wilczek 2004 Physics Jody Williams 1997 Peace David J. Wineland 2012 Physics Kurt Wuthrich 2002 Chemistry Shinya Yamanaka 2012 Medicine Michael W. Young 2017 Medicine