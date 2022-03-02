Ворожі танки повертаються з Сумщини в РФ із піднятими стволами, – голова ОВА

Ворожі війська і техніка постійно виходять і повертаються з Сумської області назад в Російську Федерацію. Домовленості про це було досягнуто під час тривалих переговорів, які проводилися щодо обміну полоненими.
Про це вночі в середу, 2 березня, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у фейсбуці.
“Паралельно однією з частин цієї домовленості було те, що зброя, танки, інша техніка виходить, повертається в Росію. Були проведені переговори з керівництвом цього підрозділу, цієї колони, і їхній керівник сказав, що він не збирався і не хоче воювати. Він розуміє, що в Росії потрапить у в’язницю, але прийняв рішення підняти стволи своїх танків і повернутися до країни-агресора. Ми спостерігаємо постійно повернення військ і техніки РФ назад в Росію. Нам це дуже приємно”, – сказав Живицький.
За його словами, на території області ще залишається багато техніки, і вона рухається далі на захід України.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 7 – 02.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!