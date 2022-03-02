Від рук російських окупантів загинула вже 21 дитина, – омбудсман

Плюшева іграшка з набоями всередині, вилучена у диверсантів у київському метро. Фото: Нацполіція

В Україні з початку вторгнення Росії загинула 21 дитина та отримали поранення 55 дітей.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в телеграмі о 14:30 у середу, 2 березня.

“Ситуація в Україні залишається напруженою. Станом на 13-ту годину 2 березня 2022 року російський окупант продовжив використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення”, – ідеться в повідомленні омбудсмана.

За її словами, з початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина та постраждало 55 дітей.

Вона зазначила, що внаслідок обстрілів загарбниками зруйновано інфраструктуру Києва, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Житомира, Херсона та населеного пункту Василівка Запорізької області. Під час ракетного удару окупантів постраждав пологовий будинок у м. Житомирі.

Водночас російські війська продовжують обстріл мирного населення Запорізької області. Вчора о 9-й у Василівці снаряди прилетіли на подвір’я місцевої школи.

Також Харків та Херсон продовжують залишатися під потужними обстрілами окупантів, додала Денісова.

“Сьогодні вночі внаслідок повітряного удару в м. Житомирі загинула одна дитина та постраждало шість дітей. Їх (поранених) було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків”, – підкреслила омбудсмен.

Денісова зазначила, що своїми діями збройні сили РФ продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.

“Частини цих смертей можна було уникнути у разі встановлення безпольотної зони над Україною”, – зауважила уповноважена.

Вона закликала міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу із закриття українського неба від винищувачів ворога.

За її словами, “між тим під обстрілами у Чернігові в пологовому будинку народилися дві трійні”. “Доки на Україні на світ з’являються такі янголята — ми непереможні”.

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