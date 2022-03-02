України вже прибули і стали на бойові чергування нові “Байрактари”, – Резніков

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України вже прибули і стали на бойові чергування нові “Байрактари”.

Про це він написав вранці у середу, 2 березня, у фейсбуці.

“147 годин оборони. Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат із офіцерами. А також відмов продовжувати наступ”, – зазначив міністр.

Міністр зазначив, що у Росії родичі полонених та загиблих починають виходити на акції протесту. “Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини. Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками та захисниками. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційного обстрілу мирних міст”, – додав він.

Резніков заявив, що удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках та школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це “боягузлива поведінка тих, хто не має честі”.

“Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго”, – констатував міністр.

Резніков також вважає, що обстріл Житомира – це відповідь на успішне виконання 95-ї бригади завдання в ООС.

“Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч. Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне. Зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон”, – зазначив голова Міноборони.

Резніков розповів, що 1 березня мав довгу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, і навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професіоналізму наших захисників та стійкості нашого народу.

“Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які надають цю допомогу. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим”, – додав міністр.

Він розповів, що до України вже прибули і

стали на бойові чергування нові “Байрактари”, буде більше “Стінгерів” і “Джавелінів”.

“Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали. Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя. Після перемоги ми вшануємо їхню пам’ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсону, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів”, – підсумував Резніков.

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