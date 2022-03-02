У Харкові від обстрілів горить дах будівлі облуправління МВС, житлові будинки, є загроза поширення вогню. ВІДЕО

Фото: пресслужба ДСНС

У Харкові внаслідок обстрілів горить дах будівлі облуправління Міністерства внутрішніх справ, житлові будинки, кількість постраждалих і руйнувань уточнюється.

Про це о 8:47 у середу, 2 березня, повідомляє пресслужба ДСНС.

“Харків. У результаті ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза поширення пожежі. На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу пожежники виїжджали на гасіння понад 40 пожеж у різних районах у місті, а також у Харківському та Ізюмському районах області.

“Також рятувальники здійснили 21 виїзд на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, які не супроводжувалися пожежами”, – йдеться у повідомленні.

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