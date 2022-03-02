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У Харкові крилата ракета рашистів влучила в будівлю міськради

02/03/2022 14:03

Російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.

Про вдень у середу, 2 березня, інформує заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у фейсбуці.

“Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради”, – написав він.

Фото: Роман Семенуха/Facebook

Перед тим росіяни розтрощили будівлю економічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна на вулиці Мироносицькій.

Наслідки ракетного удару РФ по міськраді (фото з тг-каналу Антона Геращенка):

 

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