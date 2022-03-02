У Харкові крилата ракета рашистів влучила в будівлю міськради

Російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Про вдень у середу, 2 березня, інформує заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у фейсбуці.
“Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради”, – написав він.
Перед тим росіяни розтрощили будівлю економічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна на вулиці Мироносицькій.
Наслідки ракетного удару РФ по міськраді (фото з тг-каналу Антона Геращенка):
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