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Окупанти намагаються підійти до Києва і наступати, але всюди зазнають втрат, – Генштаб

02/03/2022 09:13

Станом на 6:00 2 березня, ворог сьому добу намагається наступати на усіх напрямках, але всюди отримує відсіч захисників і зазнає втрат.

Про це о 7:05 у середу, 2 березня, інформує пресслужба Генштаб Збройних сил України.

“Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.

Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил, противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними силами України чинить опір.

Окупанти мають втрати на всіх напрямках”, – йдеться в повідомленні.

На Подільському напрямку противник силами 13 батальйонних тактичних груп (БТГр, – “Н”) намагається продовжити наступ на рубіж Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ, щоби блокувати столицю з північного та північно-західного напрямків.

На Сіверському напрямку до 17 БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинили в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв.

На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.

У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5-ї загальновійськової армії РФ.

Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до 4 БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати. Його зупинили в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

У Генштабі наголосили, що моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ.

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