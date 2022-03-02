Обстріл Чернігова: від ударної хвилі пошкоджено приміщення лікарні

2 березня російські окупанти вкотре обстріляли Чернігів крилатими ракетами, які влучили в адміністративні будівлі поруч лікарні.
Про це у середу повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.
“Будівля медзакладу також постраждала внаслідок ударної хвилі. Пацієнти на цей час знаходилися в укритті. Пошкоджений водогін”, – йдеться в повідомленні.
Поранених цивільних та військових, які знаходилися у місці вибуху, негайно евакуювали рятівники та медики.
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