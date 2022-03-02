Кремль відправив Януковича в Мінськ і хоче оголосити його “президентом України”, – ЗМІ

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації.
Про це з посиланням на співрозмовника в українській розвідці пише у середу, 2 березня, “Українська правда”.
Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити там президентом України.
Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України екс-президента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені українского народу.
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