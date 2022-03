Кремль відправив Януковича в Мінськ і хоче оголосити його “президентом України”, – ЗМІ

Wiktor Janukowitch, ex-President of Ukraine seen through his interview in Moscow, Russia, February 21 2017.Photographer: Dmitri Beliakov/ for Der Spiegel

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації. Про це з посиланням на співрозмовника в українській розвідці пише у середу, 2 березня, “Українська правда”. Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити там президентом України. Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України екс-президента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені українского народу. Читайте також:

