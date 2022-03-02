Унаслідок ранкових обстрілів у Харкові загинуло щонайменше 4 людини, 9 поранено

Після ранкового обстрілу російськими військами Харкова рятувальники дістають з-під завалів людей. Зараз відомо про чотирьох загиблих.
Як передає “Новинарня“, про це вранці у середу, 2 березня, повідомив керівник пресслужби ДСНС у Харківській області Євгеній Василенко.
Зараз тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова. Десятеро людей врятовано з-під завалів.
Попередньо відомо про чотирьох загиблих та дев’ятьох травмованих.
На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 людей особового складу. Роботи тривають.
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