Google виділив гроші на допомогу Україні та протидіє пропагандистським ЗМІ РФ

Компанія Google виділила значну грошову суму на допомогу Україні та протидіє пропагандистським ЗМІ Росії на тлі військової агресії РФ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який провів розмову з керівництвом Google.

“Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час — страшної війни з Росією”, — написав він на своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, компанія вже виділила 15 мільйонів доларів на допомогу Україні, а також прямі гранти та рекламні кредити.

Окрім того, у Google:

Включили сповіщення SOS на сайті “Пошук” по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.

Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.

Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.

Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

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