Біля берегів Одеси помітили корабель РФ

Біля берегів Одеси помітили корабель російських окупантів. За попередньою інформацією, він сторожовий, не десантний і не ракетний.
Про це вранці в середу, 2 березня, повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.
“На одеському радарі з’явилися ворожі кораблі. Вони готують морський десант проти Одеси”, – сказав він.
За його словами, Одеса готова оборонятися.
“Ну що ж, ласкаво просимо до пекла. Чорноморські бички давно не їли“, – додав Сергій Братчук.
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