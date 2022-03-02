Баришівський котел: на Київщині колона росіян опинилася в пастці

У селищі міського типу Баришівка Київської області після проходу механізованої колони російських військових було підірвано міст.

Українські телеграм-канали надвечір 2 березня поширюють відео з величезним вибухом за населеним пунктом.

“Шляхи відходу російським перекрили. Почалося знищення росіян із повітря”, – ідеться в підписі.

Смт Баришівка розташоване на схід від Києва, за Борисполем. На схід від селища протікає річка Трубіж. Від Баришівки до Борисполя 30 км.

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