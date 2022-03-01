За 5 днів Росія випустила по Україні 113 крилатих ракет, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за п’ять днів вторгнення Росії по Україні було завдано вже 56 ракетних ударів.
Про це він сказав у відеозверненні пізно ввечері 28 лютого.
“За п’ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона “братська дружба”. І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами”, – повідомив Зеленський.
Він підкреслив, що “зло, озброєне ракетами, бомбами і артилерією, потрібно зупинити негайно”.
“Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів”, – сказав президент.
Він наголосив, що жорстокий обстріл Харкова із реактивної артилерії однозначно є воєнним злочином.
Зазначимо, що внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова посеред дня з РСЗВ “Смерч”, від касетних бомб загинуло 9 людей і 37 дістали поранень, у тому числі 3 дитини (за даними мера Ігоря Терехова).
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