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За 5 днів Росія випустила по Україні 113 крилатих ракет, – Зеленський

01/03/2022 01:39

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за п’ять днів вторгнення Росії по Україні було завдано вже 56 ракетних ударів.

Про це він сказав у відеозверненні пізно ввечері 28 лютого.

“За п’ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона “братська дружба”. І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами”, – повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що “зло, озброєне ракетами, бомбами і артилерією, потрібно зупинити негайно”.

“Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів”, – сказав президент.

Він наголосив, що жорстокий обстріл Харкова із реактивної артилерії однозначно є воєнним злочином.

Зазначимо, що внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова посеред дня з РСЗВ “Смерч”, від касетних бомб загинуло 9 людей і 37 дістали поранень, у тому числі 3 дитини (за даними мера Ігоря Терехова).

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