Є перша заборона на експорт російської нафти, – Резніков

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Унаслідок відкритого й повномасштабного вторгнення в Україну російська економіка зазнала нищівних руйнувань, і є вже перша заборона на експорт російської нафти.

Про це вранці у вівторок, 1 березня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти”, – написав міністр на ФБ.

Він поки не конкретизував, про яку саме країну йдеться.

Мністр додав, що до знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота. Також збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи.

“Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті. Сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає ніякої «спецоперації». Є звичайна загарбницька війна. На якій загинули тисячі росіян. Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною”, з- написав Резніков.

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