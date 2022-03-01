Україна може завдати превентивний ракетний удар по Білорусі, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: "Українська правда"

Україна може завдати превентивний ракетний удар по Білорусі, якщо верховний головнокомандувач ухвалить відповідне рішення.

Про це ввечері у вівторок, 1 березня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Наші війська сьогодні займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є на сьогодні на території нашої країни. За необхідності, якщо буде прийнято рішення верховним головнокомандувачем зробити це, воно буде прийнято”, – заявив він.

На уточнювальне запитання, чи завдасть Україна превентивного удару по Білорусі в разі прийняття президентом України, верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським рішення, Данілов відповів: “Звичайно”.

Як відомо, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.

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