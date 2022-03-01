У Маріуполі через російський обстріл загинула людина, троє поранено

У центрі Маріуполя Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів загинула щонайменше одна людина, ще троє поранені.
Про це близько 20:00 у вівторок, 1 березня, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ
“За попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені. На місці працювали поліцейські. Близько 17:30 розпочався новий обстріл міста. Кількість постраждалих уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
Російські окупанти обстріляли житлові будинки в центрі міста та Лівобережному районі. Значних руйнувань зазнало також приміщення школи №16.
Поліцейські Донецької області відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв ведення війни.
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