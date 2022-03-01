У Калинівці росіяни вщент зруйнували будинок, є загибла. ФОТО

Фото: пресслужба ДСНС

Про це о 14:20 у вівторок, 1 березня, інформує пресслужба Державно служби з надзвичайних ситуацій.

У селищі Калинівка Фастівського району Київської області внаслідок російського бомбардування 28 лютого повністю зруйновано будинок, загинула жінка і зник чоловік.

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