У Калинівці росіяни вщент зруйнували будинок, є загибла. ФОТО

У селищі Калинівка Фастівського району Київської області внаслідок російського бомбардування 28 лютого повністю зруйновано будинок, загинула жінка і зник чоловік.
Про це о 14:20 у вівторок, 1 березня, інформує пресслужба Державно служби з надзвичайних ситуацій.
“Внаслідок бомбардування 28.02.22 о 19:00 вщент зруйновано будинок. Виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка”.
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