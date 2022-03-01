Зеленський закликав країни світу проголосити Росію державою-терористом. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський після ракетного удару по площі Свободи у Харкові закликав держави світу проголосити Російську Федерацію державою-терористом.
Як передає “Новинарня“, про це він сказав у зверненні вдень у вівторок, 1 березня.
“Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде. Удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – це держава-терорист, очевидно, і має бути офіційно”, – заявив глава Української держави.
Він закликав всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державний тероризм.
“Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах”, – сказав президент Зеленський.
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