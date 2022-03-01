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NASA шукає способи, як обійтися на МКС без Росії

01/03/2022 09:46

Американське космічне агентство NASA шукає способи, як втримати на орбіті Міжнародну космічну станцію без російської допомоги.

Про це пише Yahoo з посиланням на AFP.

Після російського вторгнення в Україну і санкцій Заходу проти РФ, її чиновники почали лякати світ тим, що МКС без російської допомоги впаде.

Однак у NASA поки не бачать, щоб росіяни перестали виконувати свою частину роботи на станції.

Керівниця програми космічних польотів американського агентства Кеті Лудерс розповіла, що роботи проходять у звичному режимі.

“Ми не отримуємо жодних ознак на робочому рівні, що наші колеги не роблять свою роботу. 

Тим не менш, ми завжди шукаємо, як отримати більшу операційну гнучкість, і наші постачальники вантажів на МКС бачать різні можливості”.

За її словами словами,  нещодавня американська компанія Northrop Grumman зуміла розвантажити корабель на МКС уже без допомоги росіян, а компанія Ілона Маска SpaceX також шукає нові можливості участі в проекті.

На МКС у країн роподілені обов’язки. США забезпечує живлення і життєзабезпечення, Росія – відповідає за двигуни і утримання станції на орбіті. До МКС пришвартованого космічний корабель “Прогрес”, який періодично піднімає станцію на 400 кілометрів, щоб вона тримала правильну орбіту.

Раніше глава Роскосмосу Дмитро Рогозін залякував світ перспективою виходу РФ із проекту по МКС.
На риторичний твіт Рогозіна із питанням “Хто врятує МКС?”, Ілон Маск просто в коментарі кинув логотип SpaceX.

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