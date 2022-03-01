Компанія Apple припинила продажі в РФ

Компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Російській Федерації.
Про це ввечері у вівторок, 1 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Дякуємо, Тім Кук (гендиректор Apple, – “Н”)”, – прокоментував він.
На сайті справді неможливо зробити замовлення, відображається повідомлення, що “доставка наразі не доступна”.
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