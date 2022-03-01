Генштаб назвав втрати Росії за п’ять днів вторгнення

Генштаб назвав втрати Росії на п’ятий день вторгнення. Дані уточнюються, бо підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Інформацію оприлюднила пресслужба Генштабу вранці у вівторок, 1 березня.
Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 6 – 01.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!