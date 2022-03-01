До Києва рухається колона ворожої техніки завдовжки 27 км, – знімки Maxar

Супутникові знімки зафіксували колону військової техніки РФ протяжністю близько 27 кілометрів, яка рухається в напрямку Києва.

Ворожу техніку відзняли супутники компанії Maxar Technologies, повідомляє Reuters увечері понеділка, 28 березня.

За спостереженнями Maxar Technologies Inc, колона із сотень одиниць бронетехніки, танків, буксируваних гармат і супутніх транспортних засобів рухається зі сходу від аеропорту “Антонов” у Гостомелі в напрямку Києва.

На знімках також фігурують такі геолокації, як Здвижівка, Стоянка та Іванків.

Як писала “Новинарня“, ввечері 28 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео, як український “Bayraktar TB2” знищує російський ЗРК “Бук” біля села Іванків Київської області.

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