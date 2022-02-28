Зустрівся з деревом: на Чернігівщині місцеві мешканці влаштували вдалу пастку на російський бензовоз

Фото: пресслужба ОК Північ

На Чернігівщині місцеві мешканці вдало влаштували дорожньо-транопртну пригоду на російський бензовоз.

Про це в понеділок, 28 лютого, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.

“В Нових Боровичах на Чернігівщині в результаті завалу, зробленого місцевими патріотами, ворожий бензовоз втратив кермування та зустрівся з українським деревом. Силовики вилучили документи та речі. Вірте в своїх захисників! Підтримуйте їх! Не давайте ворогу шансу!”, – йдеться в повідомленні.

Пресслужба також опублікувала фото цього інциденту:

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