Зустрівся з деревом: на Чернігівщині місцеві мешканці влаштували вдалу пастку на російський бензовоз

На Чернігівщині місцеві мешканці вдало влаштували дорожньо-транопртну пригоду на російський бензовоз.
Про це в понеділок, 28 лютого, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.
“В Нових Боровичах на Чернігівщині в результаті завалу, зробленого місцевими патріотами, ворожий бензовоз втратив кермування та зустрівся з українським деревом. Силовики вилучили документи та речі. Вірте в своїх захисників! Підтримуйте їх! Не давайте ворогу шансу!”, – йдеться в повідомленні.
Пресслужба також опублікувала фото цього інциденту:
Читайте також:
На Сумщині начальники двох залізничних станцій голіруч захопили російський БТР і двох окупантів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!