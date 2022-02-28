Під Києвом ЗСУ й добровольці знищили 50 окупантів, є цінні трофеї

Головне управління розвідки Міністерства оборони спільно із Збройними силами України і добровольцями зупинили прорив у Київ російської батальйонно-тактичної групи, знищили близько пів сотні ворогів та захопили цінні трофеї.

Про це йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у фейсбуці, опублікованому о 8:50 у понеділок, 28 лютого.

“Нова перемога України! Знищені десятки окупантів, ворожа техніка, захоплені трофеї. Українські захисники здобули ще одну перемогу над російськими окупантами! Стало відомо, що ГУР МО спільно з ЗСУ та добровольцями зупинив прорив російської БТГ та захопив цінні трофеї. Бій відбувся 27 лютого”, – ідеться в повідомленні.

Батальйонно-тактична група ворога проривалася з північно-західного напрямку, ймовірно – для підсилення угрупування, що безрезультатно атакує столицю України. В результаті вдалих і злагоджених дій було знищено орієнтовно 50 росіян, захоплено важливу документацію та знищено ворожу техніку.

Ці документи стануть черговим доказом величезного списку злочинів, які чинить Росія проти вільного народу України

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