На Чернігівщині ЗСУ захопили російську техніку та полонених

У Чернігівській області військові ЗСУ відбили бронетехніку РФ та захопили російських полонених.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ надвечір, поширивши відповідні світлини.
На оприлюднених фото видно захоплений танк. Крім того, взято в полон щонайменше чотирьох російських загарбників, їх поклали на землю.
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