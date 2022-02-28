У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів

У Михайлівському Золотоверхому монастирі (Київ) знешкодили диверсантів.
Про це вдень у понеділок, 28 лютого, повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду ПЦУ Євстратій Зоря.
“Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поруч із територією виявлено мітки, які було знешкоджено”, – написав Зоря у Facebook.
Архієпископ повідомив про наявність підстав вважати, що серед цілей російського терору – предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.
“Враховуючи це, було вжито особливих заходів безпеки, щоб запобігти непоправним наслідкам для помісної церкви та України… Можу офіційно засвідчити, що предстоятель не їхав і не поїде за межі України… Має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими зарубіжними друзями, підносячи молитви”, – зазначив Зоря.
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