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Данілов: Україні вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи

28/02/2022 15:35

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що українському військовому керівництву на чолі з Верховним Головнокомандувачем – Президентом України Володимиром Зеленським вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи. 

Про це йдеться в його ФБ-дописі вранці 28 лютого.

За висновком секретаря РНБО, план російського вторгнення був побудований на принципах їх нацистських попередників – блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон углиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст (Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова) руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням  ДРГ створення ситуації паніки та хаосу та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни. Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці – міста Києва, і створення маріонеткового уряду, підконтрольного РФ.

На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто.

“Дана відсіч по всіх напрямках. Але важкі бої тривають”, – констатував Данілов.

Також він закликав українців усвідомлювати, що, крім бойових дій, триває інформаційна війна з боку ворога.

“Нині однією з критичних проблем для московського військового керівництва стало питання необхідності приховування реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуються, і які стає все важче приховувати. Тому одним з основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів Росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених. Наша мета – розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині РФ щодо необхідності негайного припинення війни”, – написав секретар РНБО.

“Таким чином, можна констатувати, що українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає і міцнішає з кожним днем, і з кожним днем ми ближче до нашої остаточної перемоги.

Слава Україні, смерть ворогам!” – резюмував Данілов.

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