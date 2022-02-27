Кадр відео

Звідти ж прийшло відео, де ці українські бійці оглядають колону покинутої і знищеної російської техніки – бронеавтомобілів “Тигр”.

Бійці української армії (здогадно, полк “Азов”) застосовують РПГ і стрілецьку зброю, наступають на тлі покинутої техніки російських окупантів.

Вуличний бій у Харкові. Відео бою з боку українських військ.

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