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У Росії на антивоєнних мітингах затримали дві тисячі людей

27/02/2022 21:05

У російських містах на антивоєнних акціях 27 лютого затримали 1974 особи.

Про це в неділю, 27 лютого, повідомив правозахисний проект “ОВД-Інфо”, передає “Крим.Реалії”.

Людей затримували у 67 містах країни. У Москві затримано принаймні 1078 осіб, у Петербурзі – 473, у Краснодарі – 61.

За даними правозахисників, 24, 25 та 26 лютого силовики по всій Росії затримали як мінімум 3122 особи.

Російська генпрокуратура натомість попередила, що загрожує кримінальними справами щодо державної зради (стаття 275 Кримінального кодексу) за допомогу українським військовим.

У відомстві заявили, що кримінальному переслідуванню підлягає “надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги іноземній державі, міжнародній чи іноземній організації або їхнім представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки РФ”.

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