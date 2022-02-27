У Маріуполі знищили російську ДРГ, яка намагалася атакувати автобуси з людьми

У Маріуполі Донецької області знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася атакувати автобуси з мирними людьми.
Про це ввечері в неділю, 27 лютого, інформує пресслужба Маріупольської міської ради.
“На пост-мосту диверсійно-розвідувальна група Росії намагалася атакувати автобуси з людьми… Правозахисники оперативно відреагували та знищили диверсійно-розвідувальну групу. Жоден мирний мешканець не постраждав”, – йдеться у повідомленні.
У міськраді пояснили, що після прицільного обстрілу російською авіацією житлового масиву на проспекті Перемоги в Лівобережному районі міста, за дорученням міського голови Маріуполя Вадима Бойченка почалося розселення мешканців із пошкоджених будинків.
Для маріупольців було організовано комунальні автобуси.
Людей вивозили гуманітарною колоною у супроводі національної поліції.
У районі пост-мосту поліція помітила диверсійно-розвідувальну групу, яка мала намір розстріляти транспорт із людьми.
За словами Бойченка, усі містяни безпечно доставлені.
“Пишаємося нашими захисниками”, – написав міський голова.
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