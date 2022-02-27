У Харкові точаться вуличні бої, російські “тигри” горять і відступають

Покинуті російські "тигри" в Харкові, ранок 26 лютого 2022

Ситуація в Харкові вранці 27 лютого, після восьмої години ранку.

Формулювання з тлг Антона Геращенка (радник глави МВС, колишній харків’янин):

“Поодинокі легкі бойові машини противника намагалися просунутися вперед. Їх блоковано, йде бій на їх знищення, перші дві вже знешкоджені“.

Олег Синєгубов, голова ХОДА: “Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях.

Збройні сили України знищують ворога! Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!”

Також голова адміністрації спростовує російський фейк про те, ніби зенітний полк ЗСУ в Харкові здався в полон.

У соцмережах поширюють відео зі знищеними російськими бронеавтомобілями “Тигр” у Харкові:

Зі слів Геращенка, на вулиці Новгородській, 4 окупанти на бронетехніці заїхали у двір житлового будинку.

На іншому відео видно, як група “тигрів” та військових ЗС Росії задкуються, відступаючи, по вулиці Саперній у районі будинку №16.

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