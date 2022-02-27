У Харкові точаться вуличні бої, російські “тигри” горять і відступають

Ситуація в Харкові вранці 27 лютого, після восьмої години ранку.
Формулювання з тлг Антона Геращенка (радник глави МВС, колишній харків’янин):
“Поодинокі легкі бойові машини противника намагалися просунутися вперед. Їх блоковано, йде бій на їх знищення, перші дві вже знешкоджені“.
Олег Синєгубов, голова ХОДА: “Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях.
Збройні сили України знищують ворога! Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!”
Також голова адміністрації спростовує російський фейк про те, ніби зенітний полк ЗСУ в Харкові здався в полон.
У соцмережах поширюють відео зі знищеними російськими бронеавтомобілями “Тигр” у Харкові:
Зі слів Геращенка, на вулиці Новгородській, 4 окупанти на бронетехніці заїхали у двір житлового будинку.
На іншому відео видно, як група “тигрів” та військових ЗС Росії задкуються, відступаючи, по вулиці Саперній у районі будинку №16.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 4 – 27.02.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!