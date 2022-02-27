“Що Байрактар животворящий робить”: Залужний показав відео атаки БПЛА на Херсонщині

Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний показав відео застосування ударного розвідувального безпілотника “Байрактар” на Херсонщині.
Відповідне відео він опублікував на сторінці у ФБ у неділю, 27 лютого.
“Що Байрактар животворящий робить! Село Чорнобаївка, Херсонська область
Welcome to hell!”, – написав він.
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